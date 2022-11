Bergamo, l’inflazione corre ancora: +9,7%. Per le famiglie 2.558 euro di spese in più

Sembrava in frenata, invece è ancora in crescita. Al galoppo, la corsa dell’inflazione non conosce sosta o tregua: anche a Bergamo sfiora la soglia psicologica delle «due cifre». Più precisamente, come certificato ieri dall’Istat, in provincia di Bergamo l’inflazione annua – in gergo tecnico, si tratta della variazione tendenziale dei prezzi – è salita ora al 9,7%, secondo la situazione cristallizza a fine ottobre: è un nuovo record da quando l’Istat mette a disposizione i dati provinciali, ed è un deciso balzo in avanti rispetto al 7% che si registrava a settembre. L’accelerazione dei prezzi ha appunto acquisito ulteriore vigore nelle ultimissime settimane, perché appunto l’inflazione su base mensile – la variazione congiunturale, tecnicamente – a ottobre si è attestata addirittura al 3%, altro record, dopo che a settembre si era osservato un illusorio -0,1%. L’apparente frenata e stabilizzazione dei prezzi, insomma, è già stata vanificata.