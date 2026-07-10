Bergamo, lite tra una coppia su un autobus in via Zambonate: interviene la Polizia locale

Attimi di forte tensione a mezzogiorno di oggi, venerdì 10 luglio, in largo Cinque Vie, all’altezza della fermata Atb di via Zambonate in centro a Bergamo, dove una lite tra una coppia ha richiesto l’intervento di numerosi agenti della Polizia locale e dei soccorsi. L’uomo, descritto come particolarmente agitato e probabilmente sotto l’effetto di alcol, è stato bloccato dagli agenti e accompagnato via per gli accertamenti. La donna, di 19 anni, è stata assistita dal personale sanitario in codice verde (poco critico) e, a quanto è stato possibile apprendere, sarebbe in buone condizioni, nonostante il grande spavento.

La Polizia locale è subito intervenuta a sedare la lite

(Foto di Colleoni)

Secondo le prime informazioni, erano circa le 12 quando i due, entrambi stranieri, avrebbero iniziato a discutere all’altezza del Coin. Stando al racconto di alcuni testimoni, la giovane donna sarebbe salita su un autobus di linea, mentre l’uomo avrebbe proseguito in bicicletta fino a raggiungere il mezzo alla fermata delle Cinque Vie. Qui, abbandonata la bici per strada, sarebbe salito a bordo, continuando a urlare nei confronti della donna e dando origine a momenti di forte paura e tensione.