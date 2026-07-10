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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 10 Luglio 2026

Bergamo, lite tra una coppia su un autobus in via Zambonate: interviene la Polizia locale

LITE IN CENTRO. La discussione, iniziata per strada, è proseguita a bordo di un autobus. L’uomo, in forte stato di agitazione, è stato fermato dagli agenti. La giovane donna è stata soccorsa in codice verde.

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Redazione Web
Redazione Web
Davide Amato
Davide Amato Redattore

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Bergamo, lite tra una coppia su un autobus in via Zambonate: interviene la Polizia locale
La fermata Atb di Largo 5 Vie: la Polizia locale di Bergamo è intervenuta a causa di una lite tra una coppia
(Foto di Colleoni)

Attimi di forte tensione a mezzogiorno di oggi, venerdì 10 luglio, in largo Cinque Vie, all’altezza della fermata Atb di via Zambonate in centro a Bergamo, dove una lite tra una coppia ha richiesto l’intervento di numerosi agenti della Polizia locale e dei soccorsi. L’uomo, descritto come particolarmente agitato e probabilmente sotto l’effetto di alcol, è stato bloccato dagli agenti e accompagnato via per gli accertamenti. La donna, di 19 anni, è stata assistita dal personale sanitario in codice verde (poco critico) e, a quanto è stato possibile apprendere, sarebbe in buone condizioni, nonostante il grande spavento.

Bergamo, lite tra una coppia su un autobus in via Zambonate: interviene la Polizia locale
La Polizia locale è subito intervenuta a sedare la lite
(Foto di Colleoni)
Bergamo, lite tra una coppia su un autobus in via Zambonate: interviene la Polizia locale

Secondo le prime informazioni, erano circa le 12 quando i due, entrambi stranieri, avrebbero iniziato a discutere all’altezza del Coin. Stando al racconto di alcuni testimoni, la giovane donna sarebbe salita su un autobus di linea, mentre l’uomo avrebbe proseguito in bicicletta fino a raggiungere il mezzo alla fermata delle Cinque Vie. Qui, abbandonata la bici per strada, sarebbe salito a bordo, continuando a urlare nei confronti della donna e dando origine a momenti di forte paura e tensione.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti in pochi istanti numerosi agenti della Polizia locale, giunti a tempo record, a sirene spiegate, dal vicino comando di via Coghetti. Sul posto anche i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo. L’episodio, avvenuto nel cuore del centro all’orario di punta della pausa pranzo, ha richiamato l’attenzione di numerosi residenti e passanti, molti dei quali si sono affacciati alle finestre o sono usciti in strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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