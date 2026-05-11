Bergamo, «Mi ha rapinato la catenina e ha detto: “Scusa bro”»

«Stavo passeggiando con il cane, un cucciolo di Lagotto di soli 5 mesi, in via Vivaldi dietro casa mia. Erano le 22.30 quando ho visto arrivare questo ragazzo a piedi. Lo avevo notato poco prima davanti alla sala slot di via Borgo Palazzo con il monopattino, deve avermi puntato perché poco dopo me lo sono trovato davanti a piedi, ha visto che ero un po’ spaventato, mi ha dato un colpo dietro il collo e mi ha strappato la catenina d’oro».

Rapina sabato sera ai danni di un uomo di 63 anni residente in via Borgo Palazzo: non è andato in ospedale ma il mattino dopo è ancora scosso. «Era la prima volta che portavo il cane di sera a fare i bisogni, ma volevo che si abituasse – prosegue –. Diciamo che sono stato subito battezzato. Il ragazzo era alto, tra i 20 e i 30 anni, vestito con jeans e giubbotto scuro, il classico maranza. Avevo due catenine al collo, una più sottile con un Tao che sono riuscito a tenere stretta, l’altra più spessa me l’ha strappata. Quando mi ha incrociato a piedi mi ha dato una manata sul collo, io mi sono abbassato d’istinto e mi ha preso la collana. Poi ha urlato “Scusa bro” ed è scappato in via Vivaldi in direzione di viale Pirovano».