Bergamo, «Mi ha rapinato la catenina e ha detto: “Scusa bro”»
LO SCIPPO. Un uomo di 63 anni vittima di un maranza sabato sera in via Vivaldi in città, mentre portava a spasso il cane: «Un colpo al collo».
«Stavo passeggiando con il cane, un cucciolo di Lagotto di soli 5 mesi, in via Vivaldi dietro casa mia. Erano le 22.30 quando ho visto arrivare questo ragazzo a piedi. Lo avevo notato poco prima davanti alla sala slot di via Borgo Palazzo con il monopattino, deve avermi puntato perché poco dopo me lo sono trovato davanti a piedi, ha visto che ero un po’ spaventato, mi ha dato un colpo dietro il collo e mi ha strappato la catenina d’oro».
Rapina sabato sera ai danni di un uomo di 63 anni residente in via Borgo Palazzo: non è andato in ospedale ma il mattino dopo è ancora scosso. «Era la prima volta che portavo il cane di sera a fare i bisogni, ma volevo che si abituasse – prosegue –. Diciamo che sono stato subito battezzato. Il ragazzo era alto, tra i 20 e i 30 anni, vestito con jeans e giubbotto scuro, il classico maranza. Avevo due catenine al collo, una più sottile con un Tao che sono riuscito a tenere stretta, l’altra più spessa me l’ha strappata. Quando mi ha incrociato a piedi mi ha dato una manata sul collo, io mi sono abbassato d’istinto e mi ha preso la collana. Poi ha urlato “Scusa bro” ed è scappato in via Vivaldi in direzione di viale Pirovano».
L’uomo ha girato l’angolo, è tornato a casa e ha chiamato il 112. «Il cane non ha neanche avuto il tempo di abbaiare – continua il 63enne –. Io mi sono spaventato, ho anche pensato che potesse esserci qualche suo complice appostato, con quello che succede oggi c’è da preoccuparsi. E pensare che ieri sera (sabato, ndr) c’era anche tanta gente fuori dalla gelateria Gemma, non avrei mai pensato che potesse accadermi una cosa simile. Più che il valore economico della catenina, mi dispiace perché ha un grande valore affettivo». I carabinieri sono subito intervenuti per le ricerche del rapinatore e acquisiranno le riprese delle telecamere della zona e dei negozi di via Borgo Palazzo per cercare di identificarlo. «Una cosa simile era già successa qualche tempo fa a una signora anziana che portava a spasso i suoi barboncini. Era sola perché il marito non stava bene ed era a casa. Anche lì un ragazzo le aveva strappato la catena d’oro dal collo».
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