Sfiorano i 16 milioni di euro (15.950.000) i proventi da sanzioni per violazione del Codice della strada previsti a Bergamo nel 2027, un milione di euro in più rispetto al 2026.

Il bilancio di previsione 2027-2029 - salvo imprevisti - sarà presentato il prossimo lunedì per poi approdare in Consiglio prima di Natale La cifra è riportata nella delibera approvata dalla Giunta nei giorni scorsi, legata al bilancio di previsione 2027-2029 che sarà presentato - salvo imprevisti - il prossimo lunedì per poi approdare in Consiglio comunale prima di Natale. Una cifra record per Palazzo Frizzoni che spiega la crescita delle sanzioni con l’attivazione delle nuove Zone a traffico limitato monitorate da sistemi di videosorveglianza e delle corsie riservate al trasporto pubblico locale.

Le infrazioni in via Bianzana

A incidere sull’aumento delle multe in città, negli ultimi mesi, sono anche i controlli agli accessi dell’ultimo tratto di via Bianzana, verso il rondò delle Valli, riservato ormai ad autobus e mezzi di soccorso.

Le telecamere sono entrate in funzione lo scorso 5 ottobre, al termine di un anno di «test» durante il quale erano rimaste spente Le telecamere sono entrate in funzione lo scorso 5 ottobre, al termine di un anno di «test» durante il quale erano rimaste spente. Da questa evidenza e dalla volontà di attivare nuove telecamere il prossimo anno, in primis sui Colli, con l’accensione dell’ultimo varco di via Fontana, il Comune mette quindi a bilancio una voce di quasi 16 milioni di euro per l’annualità 2027, come si legge nella delibera firmata dall’assessore al Bilancio Sergio Gandi.

L’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni: «In via Bianzana abbiamo previsto un servizio di pattugliamento della Polizia locale per evitare che gli automobilisti prendano la multa»

«Stima riequilibrata»

Ad incidere sull’aumento delle sanzioni quindi, le telecamere: «La previsione lo scorso anno era sottodimensionata, viene riequilibrata con dati più realistici – afferma l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni –. Ad incidere sono le telecamere, penso a quelle in via Bianzana dove, nonostante il divieto sia stato introdotto da più di un anno, abbiamo previsto un servizio di pattugliamento della Polizia locale per evitare che gli automobilisti prendano la multa».

Nei primi due mesi di attivazione su via Bianzana è stato boom di multe

«Non vogliamo fare cassa sulle persone distratte»

Nei primi due mesi di attivazione su via Bianzana è stato boom di multe, anche se il Comune preferisce non fornire cifre.

«Sono “fioccate” diverse sanzioni nonostantela comunicazione fatta, il periodo di pre-esercizio, i cartelli aggiuntivi posizionati all’imbocco del tratto finale della stradaper segnalare il divieto «Sono “fioccate” diverse sanzioni – afferma l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda – , nonostante la comunicazione fatta, il periodo di pre-esercizio, i cartelli aggiuntivi posizionati all’imbocco del tratto finale della strada per segnalare il divieto. Non è infatti nostra intenzione far cassa sulle persone distratte. Credo che le sanzioni andranno a ridursi: per la notifica della sanzione ci vogliono 45 giorni, può essere che fino a quando non la si riceve si continui a passare e solo successivamente si cambi percorso».

Le nuove telecamere

Si punta anche a render effettivo il limite dei 30 km orari Berlanda spiega l’aumento di previsione di un milione di euro anche in vista dell’accensione di nuove telecamere: «Sui Colli di Città Alta ci sono 11 varchi d’accesso, ma quello di via Fontana ha ancora le telecamere spente. Stiamo lavorando per la loro attivazione, stiamo cercando una soluzione che non penalizzi l’esercizio di culto, vista la presenza della chiesa di San Rocco. In altri casi invece, vorremmo installare nuove telecamere, ma i ragionamenti sono ancora in corso».