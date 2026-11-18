Il Natale torna ad accendere Piazzale degli Alpini con Bergamo On Ice & Star Garden, il progetto realizzato da NXT Bergamo e Zambo Events, in programma dal 20 novembre al 10 gennaio 2027. Un allestimento completamente rinnovato trasformerà la piazza in un villaggio natalizio, con una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, installazioni luminose e un percorso ispirato a un bosco incantato. Al centro dell’allestimento ci sarà un grande albero di Natale, affiancato da scenografie e decorazioni. Previsto anche un punto panoramico sopraelevato dal quale ammirare la pista e scattare fotografie.

Pista di pattinaggio, casette natalizie e oltre 25 eventi

La pista resterà aperta per tutta la durata della manifestazione. Accanto, lo Star Garden ospiterà tre casette natalizie con proposte dolci e salate, vin brulé e cioccolata calda. Il calendario di Star Garden – Music & Events prevede oltre 25 appuntamenti tra concerti, DJ set, serate danzanti, spettacoli comici e incontri culturali. Si parte venerdì 20 novembre con la Country Night, seguita dal DiscoPianobar e dalla Swing Collective Night. Tra gli ospiti anche il comico Fill Pill, il 10 dicembre.

Gli appuntamenti di Natale e le sagre gastronomiche