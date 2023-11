Bergamo, gli operatori della Croce Rossa: «Violenza sulle donne: se siete in pericolo chiamate il 112» - Il video

Gli operatori della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bergamo hanno realizzato un breve filmato in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre. « Quando si richiede il nostro intervento spesso è troppo tardi - raccontano gli operatori della Cri di Bergamo -: la prevenzione a questi aberranti fenomeni è fondamentale, non aspettate l’arrivo di un ambulanza».

Il video della Croce rossa di Bergamo per la Giornata contro la violenza sulle donne. Video

«Se vi trovate in una situazione di disagio - proseguono - rivolgetevi con fiducia ai numeri antiviolenza, se siete in una situazione di pericolo chiamate il 112. Non aspettate l’arrivo di un’ambulanza!».