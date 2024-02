Bergamo, la polizia locale soccorre due donne: una picchiata dal figlio undicenne

Una donna, nella giornata di mercoledì, si è rivolta agli agenti della polizia locale di Bergamo dicendo di essere stata picchiata dal figlio di 11 anni. La signora stava male al punto che è stato necessario contattare il 118. Attraverso i Servizi Sociali si è scoperto che il tribunale dei minori di Brescia aveva già decretato l’allontanamento del minore dal nucleo famigliare e il suo collocamento presso una comunità educativa protetta.

Domenica sera, intorno alla mezzanotte, ancora gli agenti del comando cittadino hanno provveduto a fermare e denunciare un uomo che stava percuotendo e minacciando con violenza una donna, che ha poi richiesto l’intervento medico del 118.

I controlli per la sicurezza stradale

La polizia locale ha effettuato controlli di velocità sulle strade e sull’uso del telefono cellulare alla guida. Sono state 10 le persone sanzionate (32 ore di controlli, con 18 persone diverse coinvolte) perché al cellulare durante la guida, una delle principali cause di incidenti sulle nostre strade. Per quel che riguarda, invece, i controlli di velocità, anche questa settimana sono state ritirate 10 patenti e decurtati 110 punti per guida a velocità superiori di oltre 40km/h i limiti consentiti. 32 le sanzioni complessivamente comminate.

Sono state 14 le ore dedicate alla verifica del rispetto degli obbligatori turni di riposo degli autisti di Tir e camion. 6 le sanzioni elevate negli ultimi 7 giorni.

Azioni di presidio del territorio

Le unità mobili di quartiere sono state impegnate a rotazione nei quartieri di Carnovali, Loreto, Malpensata, Colognola e Campagnola, per un totale di 28 ore di presidio, svolto complessivamente da una ventina di agenti. Gli operatori hanno raccolto segnalazioni da parte della cittadinanza a cui hanno dato seguito elevando 34 diverse sanzioni, soprattutto per violazioni del codice della strada.

Nella scorsa settimana sono stati svolti anche controlli a piedi nelle vie del centro: si sono succedute una decina di pattuglie, per oltre 40 ore di controllo delle strade centrali della città. Tre, inoltre, i principali presidi svolti per migliorare la viabilità o garantire condizioni di sicurezza a pedoni e fasce deboli della strada.

Controlli in piazzale Marconi

In Piazzale Marconi: 25 ore di attività con 40 operatori per agevolare le operazioni di carico e scarico degli studenti dai bus nelle ore del mattino. In Via Bianzana e via Serassi sono stati impegnati 25 agenti per quasi 20 ore di attività, in modo da snellire il traffico delle ore di punta in concomitanza con le lavorazioni del cantiere Chorus Life.

Presidio alle autolinee

Grande impegno è stato profuso nell’area della stazione ferroviaria e nei suoi dintorni. Sono stati effettuati controlli quotidiani su tutte le persone senza fissa dimora che gravitano nell’area, sempre cercando di fornire informazioni utili circa le strutture di accoglienza disponibili in città.

La stazione autolinee dopo l’intervento della polizia locale Le attività costanti hanno consentito di «svuotare» l’area delle autolinee dalle presenze notturne. Giovedì è stato effettuato un controllo coordinato dalla Questura nell’area: nella prima parte del servizio sono stati effettuati controlli in piazzale Marconi: due persone sono state segnalate in Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti grazie all’impiego dell’unità cinofila Loki. Alle ore 17.30 gli agenti si sono spostati in via Paglia, dove è stato svolto un approfondito controllo all’interno di un esercizio commerciale della via. L’attività è stata sanzionata per quasi 3000€ per l’inosservanza delle norme sulla pulizia e l’igiene e per via dell’assenza prezzi sugli articoli. All’interno del locale è stato fermato un uomo senza documenti: l’individuo è risultato gravato da un’ordine di espulsione e quindi denunciato.

Il progetto dei ragazzi «On the Road»