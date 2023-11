Bergamo pronta per il Natale: apre il «Villaggio», venerdì la ruota e sabato la giostra - Foto by night e video

GLI APPUNTAMENTI. Si respira l’aria del Natale a Bergamo e ormai è quasi tutto pronto. Venerdì apre il Villaggio di Natale in piazzale Alpini, nel pomeriggio entrerà in funzione la ruota panoramica in piazza Matteotti mentre sabato la storica giostra in piazza Vittorio Veneto aprirà i battenti dopo essere arrivata giovedì sul Sentierone.