Cronaca / Bergamo Città
Domenica 09 Novembre 2025

Bergamo, pronto il giardino di «Redona Centro»: sarà aperto a tutti

L’INAUGURAZIONE. Martedì il taglio del nastro. L’area privata, già intitolata alle partigiane Sacchi e Quarti, sarà a uso pubblico.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
Il nuovo giardino del quartiere
Il nuovo giardino del quartiere

Redona si arricchisce di una nuova area verde a disposizione del quartiere. Il giardino «Sacchi-Quarti», nel cuore del comparto urbanistico e immobiliare di Redona Centro, è ormai pronto all’apertura al pubblico.

Dopo un anno di lavori – partiti a seguito dell’intitolazione del parco alle partigiane Velia Sacchi e Mimma Quarti, promossa dall’amministrazione Gori – l’area verde è prossima all’inaugurazione. Il taglio del nastro si terrà martedì 11 novembre alle 15 con una piccola cerimonia.

Le sollecitazioni del Comitato per Redona

Un intervento atteso e sollecitato dalla cittadinanza, in particolare dal Comitato per Redona, che ha spinto affinché il giardino privato venisse ammesso all’uso pubblico. E così sarà. I lavori sono terminati, il collaudo si è concluso a ottobre e ora il giardino, di circa 4mila metri quadrati, verrà consegnato al quartiere con i suoi vialetti ciclopedonali realizzati con pavimentazione drenante, rastrelliere per le biciclette, messa a dimora di nuovi alberi (tra cui carpini, aceri, faggi e cipressi, con altezze fino a 9 metri), cestini per i rifiuti e impianto di irrigazione. L’accesso sarà regolato da cancelli temporizzati, la cui manutenzione, così come quella del verde, sarà a carico dei condomini privati, che sosterranno anche le spese relative a consumi di acqua ed energia elettrica.

In vista dell’inaugurazione, il Comitato per Redona ha mandato un messaggio ai residenti attraverso un post su Facebook: «Sarà un momento importante che rappresenta la definitiva consegna alla cittadinanza di un’area, ancorché privata, asservita all’utilizzo pubblico in quanto standard urbanistico conseguente all’intervento immobiliare di Redona Centro – scrive il presidente Emiliano Bezzi –. Il Comitato per Redona invita tutti i cittadini a conoscere e visitare il nuovo parco, a partecipare all’incontro e, in generale, a godere di questo spazio messo a disposizione dei cittadini e del quartiere».

Esprime soddisfazione anche l’assessore alla Transizione ecologica, Oriana Ruzzini. «Ci è voluto del tempo, ma l’auspicio è che ora questo spazio verde, di cui Redona aveva bisogno, possa essere vissuto in maniera condivisa». Compito dell’amministrazione sarà quello di «vigilare affinché resti aperto ed effettivamente a servizio del pubblico. In altri casi, purtroppo, la fruibilità da parte della cittadinanza non viene garantita. La speranza, quindi, è che si faccia rete tutti insieme per promuoverne un pieno utilizzo».

