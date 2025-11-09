Bergamo, pronto il giardino di «Redona Centro»: sarà aperto a tutti

Le sollecitazioni del Comitato per Redona

Un intervento atteso e sollecitato dalla cittadinanza, in particolare dal Comitato per Redona, che ha spinto affinché il giardino privato venisse ammesso all’uso pubblico. E così sarà. I lavori sono terminati, il collaudo si è concluso a ottobre e ora il giardino, di circa 4mila metri quadrati, verrà consegnato al quartiere con i suoi vialetti ciclopedonali realizzati con pavimentazione drenante, rastrelliere per le biciclette, messa a dimora di nuovi alberi (tra cui carpini, aceri, faggi e cipressi, con altezze fino a 9 metri), cestini per i rifiuti e impianto di irrigazione. L’accesso sarà regolato da cancelli temporizzati, la cui manutenzione, così come quella del verde, sarà a carico dei condomini privati, che sosterranno anche le spese relative a consumi di acqua ed energia elettrica.