Bergamo, prostituzione in un appartamento in centro: denunciata 48enne
IL BLITZ. Risale al 4 novembre: sequestrati oltre 10mila euro e tre cellulari. La donna è indagata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Un appartamento nel centro di Bergamo utilizzato per incontri a pagamento, con appuntamenti organizzati attraverso annunci online. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Bergamo Bassa, che hanno denunciato una 48enne di origine cinese per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Bergamo, gli appuntamenti organizzati online
Le indagini, condotte tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, hanno permesso di ricostruire il funzionamento dell’attività. Secondo gli investigatori, la donna gestiva gli appuntamenti, accoglieva i clienti e li accompagnava nelle stanze dove si trovavano altre connazionali.
Secondo gli investigatori, la donna gestiva gli appuntamenti, accoglieva i clienti e li accompagnava nelle stanze dove si trovavano altre connazionali
I clienti, ascoltati dai militari, hanno riferito di aver pagato tra 50 e 100 euro per ogni prestazione. Secondo quanto ricostruito, il denaro veniva depositato in un comodino all’ingresso e successivamente ritirato dalla 48enne, che avrebbe trattenuto almeno la metà degli incassi. In alternativa, alle donne venivano forniti vitto e alloggio in cambio delle prestazioni.
Blitz dei carabinieri: sequestrati 10.550 euro
Il 4 novembre i carabinieri hanno perquisito l’appartamento, sequestrando 10.550 euro in contanti, nascosti nella borsa e sotto il letto dell’indagata e ritenuti provento dell’attività. Sequestrati anche tre telefoni cellulari, oltre 500 profilattici e prodotti per l’igiene intima. La donna è stata denunciata in stato di libertà. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per la 48enne vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.
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