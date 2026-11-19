Un appartamento nel centro di Bergamo utilizzato per incontri a pagamento, con appuntamenti organizzati attraverso annunci online. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Bergamo Bassa, che hanno denunciato una 48enne di origine cinese per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Secondo gli investigatori, la donna gestiva gli appuntamenti, accoglieva i clienti e li accompagnava nelle stanze dove si trovavano altre connazionali

Bergamo, gli appuntamenti organizzati online

Le indagini, condotte tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, hanno permesso di ricostruire il funzionamento dell’attività. Secondo gli investigatori, la donna gestiva gli appuntamenti, accoglieva i clienti e li accompagnava nelle stanze dove si trovavano altre connazionali.

Secondo gli investigatori, la donna gestiva gli appuntamenti, accoglieva i clienti e li accompagnava nelle stanze dove si trovavano altre connazionali I clienti, ascoltati dai militari, hanno riferito di aver pagato tra 50 e 100 euro per ogni prestazione. Secondo quanto ricostruito, il denaro veniva depositato in un comodino all’ingresso e successivamente ritirato dalla 48enne, che avrebbe trattenuto almeno la metà degli incassi. In alternativa, alle donne venivano forniti vitto e alloggio in cambio delle prestazioni.

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