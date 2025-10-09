Bergamo, rapinate cuffiette a sedicenne. Denunciati due suoi coetanei

Il gruppo ha intimato al ragazzo di consegnare loro la sigaretta elettronica che stava maneggiando. Al suo rifiuto, uno di loro lo ha strattonato e colpito la volto con uno schiaffo, mentre un altro gli ha messo le mani in tasca e gli ha rubato le cuffiette auricolari. La vittima si è subito rivolta alla polizia di Stato, impegnata in un servizio straordinario di controllo del territorio insieme all’Arma dei carabinieri, e alla polizia locale con l’unità cinofila. Gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere e nel pomeriggio due dei rapinatori sono stati individuati alla stazione Teb. I due sono stati denunciati e riaffidati ai genitori.