Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 09 Ottobre 2025

Bergamo, rapinate cuffiette a sedicenne. Denunciati due suoi coetanei

ALLA STAZIONE. I presunti autori rintracciati dalla polizia impegnata in un servizio di controllo in zona. Identificate 109 persone.

Le volanti della questura impegnate davanti alla stazione
Le volanti della questura impegnate davanti alla stazione

Hanno rapinato un loro coetaneo delle cuffiette wireless airpods: per questo motivo due sedicenni entrambi residenti in provincia, italiani (uno nato da famiglia di origine marocchina), sono stati denunciati per rapina. L’episodio mercoledì 8 ottobre alle 7,30 alla stazione ferroviaria: i due erano insieme ad altri 4 amici.

Il gruppo ha intimato al ragazzo di consegnare loro la sigaretta elettronica che stava maneggiando. Al suo rifiuto, uno di loro lo ha strattonato e colpito la volto con uno schiaffo, mentre un altro gli ha messo le mani in tasca e gli ha rubato le cuffiette auricolari. La vittima si è subito rivolta alla polizia di Stato, impegnata in un servizio straordinario di controllo del territorio insieme all’Arma dei carabinieri, e alla polizia locale con l’unità cinofila. Gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere e nel pomeriggio due dei rapinatori sono stati individuati alla stazione Teb. I due sono stati denunciati e riaffidati ai genitori.

I controlli nel pomeriggio

Nel corso dell’operazione sono state controllate 109 persone (28 già note alle forze dell’ordine). Tra queste, 3 sono state sanzionate per possesso di droga per uso personale. Sequestrati in tutto 4,25 grammi di stupefacente: 4 di hashish, il resto mdma e 3 pastiglie di Rivotril. Due immigrati irregolari, un gambiano di 28 anni e un nigeriano di 38, sono stati presi in carico dall’ufficio immigrazione e sono in attesa di essere condotti in un centro di permanenza per il rimpatrio. Effettuati 4 posti di controllo: controllati 30 veicoli; una patente straniera ritirata perché risultata non valida in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Polizia di Stato
Arma dei Carabinieri
Polizia Locale