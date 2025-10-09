Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 09 Ottobre 2025
Bergamo, rapinate cuffiette a sedicenne. Denunciati due suoi coetanei
ALLA STAZIONE. I presunti autori rintracciati dalla polizia impegnata in un servizio di controllo in zona. Identificate 109 persone.
Hanno rapinato un loro coetaneo delle cuffiette wireless airpods: per questo motivo due sedicenni entrambi residenti in provincia, italiani (uno nato da famiglia di origine marocchina), sono stati denunciati per rapina. L’episodio mercoledì 8 ottobre alle 7,30 alla stazione ferroviaria: i due erano insieme ad altri 4 amici.
Il gruppo ha intimato al ragazzo di consegnare loro la sigaretta elettronica che stava maneggiando. Al suo rifiuto, uno di loro lo ha strattonato e colpito la volto con uno schiaffo, mentre un altro gli ha messo le mani in tasca e gli ha rubato le cuffiette auricolari. La vittima si è subito rivolta alla polizia di Stato, impegnata in un servizio straordinario di controllo del territorio insieme all’Arma dei carabinieri, e alla polizia locale con l’unità cinofila. Gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere e nel pomeriggio due dei rapinatori sono stati individuati alla stazione Teb. I due sono stati denunciati e riaffidati ai genitori.
I controlli nel pomeriggio
Nel corso dell’operazione sono state controllate 109 persone (28 già note alle forze dell’ordine). Tra queste, 3 sono state sanzionate per possesso di droga per uso personale. Sequestrati in tutto 4,25 grammi di stupefacente: 4 di hashish, il resto mdma e 3 pastiglie di Rivotril. Due immigrati irregolari, un gambiano di 28 anni e un nigeriano di 38, sono stati presi in carico dall’ufficio immigrazione e sono in attesa di essere condotti in un centro di permanenza per il rimpatrio. Effettuati 4 posti di controllo: controllati 30 veicoli; una patente straniera ritirata perché risultata non valida in Italia.
