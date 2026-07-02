Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 02 Luglio 2026

Bergamo, rete elettrica più efficiente e resistente: il piano da 4,5 milioni di E-Distribuzione

IL MAXI INTERVENTO. Interessati 28 km di cavi, lavori già durante l’estate e conclusione prevista entro la fine del 2027: «Rete più potente, ma anche più resiliente ai cambiamenti climatici».

Lettura 1 min.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Bergamo, rete elettrica più efficiente e resistente: il piano da 4,5 milioni di E-Distribuzione
La presentazione a Palazzo Frizzoni: da sinistra Ferruccio Rota, Elena Carnevali e Simone Segna
(Foto di Foto Bedolis)

Bergamo

Un piano da 4,5 milioni di euro per «una rete più resistente rispetto agli eventi meteo estremi, sempre più frequenti», fornendo così «una risposta concreta anche alle ondate di calore che stanno determinando condizioni operative sfidanti e del tutto nuove per le infrastrutture elettriche». Realizzare un’infrastruttura «più potente per sostenere la crescita e l’elettrificazione», ma anche «più resiliente per affrontare le sfide di un clima sempre più complesso»: sono i due obiettivi fondamentali del progetto «Bergamo resiliente 26-27», l’articolato programma di interventi pianificato da E-Distribuzione per le specifiche esigenze del capoluogo orobico, come illustrato giovedì 2 luglio - in una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni - da Simone Segna, responsabile dell’Unità territoriale di Bergamo di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, alla presenza della sindaca Elena Carnevali e dell’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota.

Leggi anche

I dettagli dell’intervento

L’investimento prevede l’adeguamento tecnologico di ben 114 tratte di cavo della rete in media tensione a 15.000 volt, per circa 28 km complessivi: l’intervento, è stato spiegato, potenzierà i nodi centrali dell’infrastruttura, quegli «impianti complessi e interconnessi che alimentano le centinaia di cabine di smistamento da cui la corrente elettrica raggiunge case, aziende e negozi». I nuovi cavi, tecnologicamente avanzati, appartengono a una generazione Green e l’intervento, come spiegato, consentirà di «aumentare significativamente la capacità e l’affidabilità della rete cittadina». In concreto, la cittadinanza potrà beneficiare di «una maggiore continuità nell’erogazione dell’energia», con «una gestione sempre più efficiente dei picchi di domanda». Il programma dei lavori è stato studiato in sinergia con l’amministrazione comunale: si tratta di interventi realizzati con cantieri mobili che, proprio per le loro caratteristiche operative, consentono di «ridurre sensibilmente l’impatto sulla viabilità».

Leggi anche

Le vie interessate

Le prime attività, previste tra luglio e settembre di quest’anno, interesseranno Colognola (via Corti, via San Bernardino), Boccaleone (via Europa), San Tomaso (via Ravizza, via Falcone),  Santa Lucia (via XXIV Maggio, via Statuto, via Panseri, via Helvetia, via Legionari in Polonia, via Mazzini, via IV Novembre), Santa Caterina (viale Giulio Cesare/via Nazario Sauro, via dei Celestini, viale Santuario dell’Addolorata/via Vezza d’Oglio, viale Giulio Cesare, via Rossetti/via dei Celestini,via Fratelli Bronzetti/via Cairoli, via Santi Maurizio e Fermo), Malpensata (via Ozanam, via Morelli, via S.Giovanni Bosco, via De Grassi, via del Conventino, via Case barca, via Gambirasio, Circonvallazione Mugazzone), Borgo Palazzo (via Pirovano, via Cimarosa, via Vivaldi, via Serassi, via Torretta, via Bono), Centro-Papa Giovanni XXIII (via Ghislanzoni, via Paglia, via del Nastro Azzurro, via Scotti, via Spaventa) e Campagnola (via San Giovanni Bosco, via Ferruccio dell’Orto, via Ballanti, via Calatafimi). L’avvio dei lotti successivi verrà comunicato progressivamente, con l’obiettivo di concludere l’intero programma entro la fine del 2027. Proprio nel 2027 sarà anche il turno di Città Alta.

Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Progettazione, Ingegneria
Grandi Opere
Costruzioni, Proprietà
Elettricità
Energia
Economia, affari e finanza
Elena Carnevali
Davide Amato
Santa Caterina
San Tomaso
Ferruccio Rota
Simone Segna
Enel
E-Distribuzione