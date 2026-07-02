Bergamo, rete elettrica più efficiente e resistente: il piano da 4,5 milioni di E-Distribuzione

Un piano da 4,5 milioni di euro per «una rete più resistente rispetto agli eventi meteo estremi, sempre più frequenti», fornendo così «una risposta concreta anche alle ondate di calore che stanno determinando condizioni operative sfidanti e del tutto nuove per le infrastrutture elettriche». Realizzare un’infrastruttura «più potente per sostenere la crescita e l’elettrificazione», ma anche «più resiliente per affrontare le sfide di un clima sempre più complesso»: sono i due obiettivi fondamentali del progetto «Bergamo resiliente 26-27», l’articolato programma di interventi pianificato da E-Distribuzione per le specifiche esigenze del capoluogo orobico, come illustrato giovedì 2 luglio - in una conferenza stampa a Palazzo Frizzoni - da Simone Segna, responsabile dell’Unità territoriale di Bergamo di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, alla presenza della sindaca Elena Carnevali e dell’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota.

I dettagli dell’intervento

L’investimento prevede l’adeguamento tecnologico di ben 114 tratte di cavo della rete in media tensione a 15.000 volt, per circa 28 km complessivi: l’intervento, è stato spiegato, potenzierà i nodi centrali dell’infrastruttura, quegli «impianti complessi e interconnessi che alimentano le centinaia di cabine di smistamento da cui la corrente elettrica raggiunge case, aziende e negozi». I nuovi cavi, tecnologicamente avanzati, appartengono a una generazione Green e l’intervento, come spiegato, consentirà di «aumentare significativamente la capacità e l’affidabilità della rete cittadina». In concreto, la cittadinanza potrà beneficiare di «una maggiore continuità nell’erogazione dell’energia», con «una gestione sempre più efficiente dei picchi di domanda». Il programma dei lavori è stato studiato in sinergia con l’amministrazione comunale: si tratta di interventi realizzati con cantieri mobili che, proprio per le loro caratteristiche operative, consentono di «ridurre sensibilmente l’impatto sulla viabilità».

Le vie interessate