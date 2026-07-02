Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 02 Luglio 2026

Nuovo blackout in centro a Bergamo, via San Bernardino senza corrente. Un progetto di potenziamento con E-distribuzione

NUOVO CASO. Dalle 11 di giovedì mattina 2 luglio fino alle 14 circa la corrente elettrica è andata a singhiozzo, creando disagi a residenti, attività e uffici della zona. Senza corrente anche la biblioteca Tiraboschi.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Nuovo blackout in centro a Bergamo, via San Bernardino senza corrente. Un progetto di potenziamento con E-distribuzione
La facciata della biblioteca Tiraboschi

Bergamo

I tecnici hanno lavorato per individuare il guasto e ripristinare il servizio che ha causato un nuovo blackout in centro a Bergamo, in questo caso nella zona di via San Bernardino. Dalle 11 nella zona è andata a singhiozzo foino a quando verso le 14 del 2 luglio è stato ripristinato il servizio.

Il problema arriva a pochi giorni da un altro lungo blackout che aveva interessato il centro di Bergamo, provocando disagi in diverse vie della città: in centro ma anche in via Zanica.

Leggi anche
Leggi anche
Leggi anche

Il progetto

Nel frattempo in Comune una conferenza stampa è stata indetta per presentare il nuovo progetto di potenziamento di E-distribuzione con 4.5 milioni di investimento e 114 tratte di cavo da sostituire: un lavoro di 18 mesi per scongiurare situazioni di blocco dell’energia come quelle di questi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Elettronica
Scienza, Tecnologia
Energia
Economia, affari e finanza
Davide Amato