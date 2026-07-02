Nuovo blackout in centro a Bergamo, via San Bernardino senza corrente. Un progetto di potenziamento con E-distribuzione
NUOVO CASO. Dalle 11 di giovedì mattina 2 luglio fino alle 14 circa la corrente elettrica è andata a singhiozzo, creando disagi a residenti, attività e uffici della zona. Senza corrente anche la biblioteca Tiraboschi.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
I tecnici hanno lavorato per individuare il guasto e ripristinare il servizio che ha causato un nuovo blackout in centro a Bergamo, in questo caso nella zona di via San Bernardino. Dalle 11 nella zona è andata a singhiozzo foino a quando verso le 14 del 2 luglio è stato ripristinato il servizio.
Il problema arriva a pochi giorni da un altro lungo blackout che aveva interessato il centro di Bergamo, provocando disagi in diverse vie della città: in centro ma anche in via Zanica.
Il progetto
Nel frattempo in Comune una conferenza stampa è stata indetta per presentare il nuovo progetto di potenziamento di E-distribuzione con 4.5 milioni di investimento e 114 tratte di cavo da sostituire: un lavoro di 18 mesi per scongiurare situazioni di blocco dell’energia come quelle di questi giorni.
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