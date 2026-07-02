Nuovo blackout in centro a Bergamo, via San Bernardino senza corrente. Un progetto di potenziamento con E-distribuzione

I tecnici hanno lavorato per individuare il guasto e ripristinare il servizio che ha causato un nuovo blackout in centro a Bergamo, in questo caso nella zona di via San Bernardino. Dalle 11 nella zona è andata a singhiozzo foino a quando verso le 14 del 2 luglio è stato ripristinato il servizio.



Il problema arriva a pochi giorni da un altro lungo blackout che aveva interessato il centro di Bergamo, provocando disagi in diverse vie della città: in centro ma anche in via Zanica.