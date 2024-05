Bergamo rivivrà lo storico Gran Prix, in pista il 26 maggio

Il «Bergamo Historic Gran Prix» sta per accendere i motori per un’edizione speciale, che celebra il ventesimo anniversario della manifestazione, in programma il 26 maggio. Migliaia di spettatori animeranno il circuito delle Mura per una giornata di festa all’insegna dei motori con la rievocazione storica del Gran Prix che nel 1935 vide trionfare Tazio Nuvolari alla guida dell’Alfa Romeo P3.

Gioielli storici

Decine di auto storiche arriveranno a Bergamo per partecipare all’evento. In Città Alta arriveranno vetture anteguerra, monoposto, Gt e Gts, suddivise in quattro manche, costruite tra gli anni 1950 e 1975, mentre altre due manche vedranno in azione le moto storiche prodotte prima del 1975.

La presentazione dell’edizione 2024

(Foto di Bedolis) Fra le tante reginette a quattro ruote spiccano la Maserati 6CM del 1938, la Ford A Speedster del 1929, simile alla prima vettura utilizzata in corsa da Manuel Fangio, l’Alfa Romeo Ala Spessa 2500 del 1939 e la Bugatti T40 del 1929. Tra le Gts - che ripeteranno la spettacolare partenza «Le Mans old style» con le vetture schierate a spina di pesce e i piloti che le raggiungeranno di corsa - occhi puntati su Porsche 904 e 911, Alfa Romeo GTA del 1965 e la Ferrari 250 GT del 1969. Non è da meno lo schieramento delle due ruote, che vede rappresentati tutti i migliori marchi dell’epoca: MV Agusta, Gilera, Moto Guzzi, Rumi, Laverda, Benelli, Norton, Suzuki e Kawasaki. «Già dalla mattina le auto e le moto partecipanti saranno esposte a Colle Aperto.

Fondi per lo Spazio Autismo