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Cronaca / Bergamo Città Martedì 01 Settembre 2026

Bergamo, ruba merce per 170 euro al supermercato: arrestata 39enne

IL COLPO. Fermata poco dopo il furto in un supermercato di via Corridoni. La donna aveva ancora con sé la merce sottratta: disposto il divieto di dimora a Bergamo.

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Redazione Web
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Bergamo, ruba merce per 170 euro al supermercato: arrestata 39enne
In azione la polizia di Stato, qui in una foto di repertorio

Bergamo

Una donna italiana di 39 anni, senza fissa dimora, è stata arrestata dalla polizia di Stato di Bergamo con l’accusa di furto aggravato ai danni di un supermercato di via Corridoni. L’episodio è avvenuto nella giornata di domenica 30 agosto. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe sottratto merce per un valore complessivo di quasi 170 euro, per poi uscire dall’esercizio commerciale attraverso una porta di sicurezza.

Fermata mentre si allontanava in bicicletta

Dopo il furto, la donna avrebbe tentato di allontanarsi a bordo di una bicicletta. Le Volanti della Polizia sono intervenute e l’hanno rintracciata poco distante dal supermercato. Al momento del controllo aveva ancora con sé la merce sottratta, che è stata recuperata e successivamente restituita all’esercizio commerciale.

Aveva un foglio di via da Bergamo

Dagli accertamenti è emerso inoltre che la 39enne era destinataria di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bergamo. Per questo è stata denunciata anche per la violazione del provvedimento.

Nella giornata di lunedì 31 agosto si è svolta l’udienza per direttissima, al termine della quale l’arresto è stato convalidato. Nei confronti della donna è stato inoltre disposto il divieto di dimora nel Comune di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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