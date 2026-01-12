Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026
Bergamo saluta il Natale: si smonta la ruota panoramica
IN CENTRO. Lunedì 12 gennaio al via in centro a Bergamo le operazioni di smontaggio della ruota panoramica e del Villaggio di Natale.
Nella mattinata di lunedì 12 gennaio sono iniziate in centro a Bergamo le operazioni di smontaggio della ruota panoramica e del Villaggio di Natale.
Con la rimozione delle attrazioni e delle strutture temporanee si chiude ufficialmente il periodo delle festività natalizie. In fase di smontaggio anche le luminarie che hanno illuminato le vie cittadine nelle ultime settimane, restituendo gradualmente al centro il suo aspetto consueto dopo le feste.
