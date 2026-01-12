Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 12 Gennaio 2026

Bergamo saluta il Natale: si smonta la ruota panoramica

IN CENTRO. Lunedì 12 gennaio al via in centro a Bergamo le operazioni di smontaggio della ruota panoramica e del Villaggio di Natale.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Le operazioni di smontaggio della ruota panoramica in centro a Bergamo
Le operazioni di smontaggio della ruota panoramica in centro a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Nella mattinata di lunedì 12 gennaio sono iniziate in centro a Bergamo le operazioni di smontaggio della ruota panoramica e del Villaggio di Natale.

Con la rimozione delle attrazioni e delle strutture temporanee si chiude ufficialmente il periodo delle festività natalizie. In fase di smontaggio anche le luminarie che hanno illuminato le vie cittadine nelle ultime settimane, restituendo gradualmente al centro il suo aspetto consueto dopo le feste.

