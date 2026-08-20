Bergamo, sequestrati 45 chili di fumogeni e fuochi d’artificio a due tifosi israeliani

Quarantacinque chili di fumogeni e fuochi d’artificio sono stati sequestrati dalla Digos in un B&B del centro di Bergamo dove alloggiavano due tifosi israeliani, già identificati. Il ritrovamento è avvenuto giovedì 20 agosto, poche ore prima della partita tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, in programma alle 20.30 alla New Balance Arena.