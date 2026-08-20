Bergamo, sequestrati 45 chili di fumogeni e fuochi d’artificio a due tifosi israeliani
I CONTROLLI. Il ritrovamento è avvenuto giovedì 20 agosto, poche ore prima della partita tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, in programma alle 20.30 alla New Balance Arena.Lettura meno di un minuto.
Quarantacinque chili di fumogeni e fuochi d’artificio sono stati sequestrati dalla Digos in un B&B del centro di Bergamo dove alloggiavano due tifosi israeliani, già identificati. Il ritrovamento è avvenuto giovedì 20 agosto, poche ore prima della partita tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, in programma alle 20.30 alla New Balance Arena.
Il sequestro arriva in una giornata caratterizzata da un imponente dispositivo di sicurezza per l’arrivo di circa un migliaio di sostenitori dell’Hapoel e dalle proteste contro la presenza della squadra israeliana in città. Dalle 18, in via Pitentino, circa un centinaio di persone ha partecipato a un presidio pro Palestina, svoltosi pacificamente.
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