Bergamo, spaccata in gioielleria: furgone usato come ariete

Spaccata nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 a Bergamo. Verso le 3,30 in via Camozzi i ladri hanno preso di mira la gioielleria «Cornaro». Secondo le prime informazioni, con un furgone in retromarcia si sono scagliati contro la saracinesca del negozio, riuscendo ad aprirsi un varco per entrare. Dopo il raid i malviventi hanno abbandonato il furgone, probabilmente rubato, e sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Sorveglianza Italiana e le Volanti della Polizia di Stato. Il bottino è in corso di quantificazione.