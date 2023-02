Bergamo, stazione più sicura: ma lo spaccio ora è «itinerante»

Dalla tristemente nota scaletta che collegava piazzale Marconi con via Bonomelli, ora murata, a tutta una serie di luoghi meno in vista . Così è mutato lo spaccio di droga nella zona della stazione cittadina: la pulizia e messa in sicurezza dell’area attorno all’Infopoint ha avuto gli effetti sperati, anche se il problema – che si protrae da decenni – indubbiamente non si è risolto. « Sì, gli spacciatori si sono spostati e sono più sparpagliati – racconta Matteo Ravasio, che da 6 anni gestisce l’edicola “69” all’interno della stazione –: a noi non hanno mai dato fastidio . Forse ce lo danno di più gli sbandati che girano all’interno, ma ormai siamo abituati. Di rapine non ne abbiamo mai subite: soltanto i purtroppo classici, quanto fastidiosi, furtarelli».