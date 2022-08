Bergamo, saranno tagliati 8 alberi in via XXIV maggio: hanno il cancro colorato

È in corso da martedì 23 agosto l’abbattimento di 8 platani presenti in via XXIV Maggio che, dagli esami eseguiti, sono risultati affetti da Ceratocystis platani, cancro colorato del platano , un fungo molto virulento e aggressivo che non solo porta la pianta colpita a morte certa in un periodo di tempo anche rapido, ma si propaga con altrettanta velocità agli altri alberi.