Bergamo, tenta furto sull’autobus: le grida della vittima attirano l’attenzione degli agenti. Arrestato

Operazione di controllo straordinario coordinato dalla questura di Bergamo, nel pomeriggio di martedì 13 maggio. Un servizio effettuato per contrastare situazioni di degrado, furti, rapine e spaccio, in particolare nell’area della stazione autolinee, Teb, piazzale Alpini, via Maj e nella galleria Fanzago.

Coinvolti gli operatori di polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, con l’unità cinofila. Controllate 146 persone, 5 delle quali indagate: due per violazione del foglio di via obbligatorio, una per resistenza, una per violazione dell’ordine di allontanamento dalla «zona rossa» e una per violazione delle norme in materia d’immigrazione.

Tre sanzioni

Tre i soggetti sanzionati per possesso di sostanze a uso personale: complessivamente sono stati sequestrati 9,4 grammi di hashish e 0,6 di mdma. Nel corso dei controlli è stato adottato un nuovo ordine allontanamento dalle zone a vigilanza rafforzata.

Un arresto per furto