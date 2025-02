Bergamo, tentata estorsione a un imprenditore: cinque in manette

La vicenda ha origine nell’aprile 2024, quando un uomo ha chiesto a un avvocato di contattare l’imprenditore per esigere un presunto debito di 1,3 milioni di euro , che il padre defunto dell’imprenditore avrebbe dovuto restituirgli. Tuttavia, non ricevendo il denaro, il 6 novembre l’indagato ha ingaggiato tre cittadini rumeni per aggredire la vittima e intimidirla .

Il piano estorsivo e l’aggressione

L’arresto e il mandato europeo

Le indagini, coordinate dalla Procura di Bergamo, hanno permesso di ricostruire l’intero piano estorsivo. Durante due perquisizioni a gennaio, i carabinieri hanno sequestrato i telefoni utilizzati per le minacce. Il 53enne ritenuto il mandante è stato arrestato e condotto nel carcere di Bergamo. Il suo complice rumeno, già detenuto per un altro reato, ha ricevuto la notifica in carcere. Nel frattempo, i tre aggressori rumeni sono stati arrestati in Slovenia per un furto in abitazione. Grazie alla cooperazione internazionale, il Gip ha emesso un mandato d’arresto europeo, notificato nel carcere di Celje.