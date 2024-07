Bergamo, tentativo di spaccata all’Ottica Isnenghi

Questa mattina, intorno alle 6, l’«Ottica Isnenghi dal 1860» è stata colpita da un malintenzionato , non ancora identificato. Secondo le immagini della video sorveglianza un uomo con il volto coperto ha provato a infrangere la vetrina del negozio, in Piazza Matteotti, con quello che da una prima analisi, sembra essere un ombrellone.

Il soggetto dopo ripetuti tentativi non andati a buon fine si è dato alla fuga. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti sul posto gli agenti della vigilanza privata che hanno controllato le vie circostanti in cerca del responsabile. «La vigilanza privata ci ha chiamati questa mattina all’alba» hanno raccontato i titolari Giuliana e Paolo Zonca.

«Ci hanno detto di stare tranquilli e che il tentativo era fallito. Fortunatamente era presto e in negozio non c’era nessuno. Il danno per un vetro come quello della vetrina si aggira sui 2000 euro. Sarebbe bello avere delle postazioni fisse delle forze dell’ordine nelle località più centrali della città». L’Ottica Isnenghi questa mattina ha regolarmente aperto l’attività ai clienti, in attesa delle riparazioni.