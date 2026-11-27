Quando hanno capito di essere vittime di una truffa, un anziano e la sua badante sono riusciti a far bloccare il presunto autore del raggiro dagli agenti della polizia di Stato. È successo a Bergamo, giovedì 26 novembre.

La ricostruzione

La vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è qualificato come appartenente all’Arma dei carabinieri. Con il pretesto di una presunta verifica, l’uomo e la sua badante hanno consegnato i gioielli custoditi in casa a un uomo che si è presentato come perito. Ma in quel momento si sono accorti del raggiro e hanno contattato la polizia di Stato.

Sono riusciti a riprendere i contatti con il falso carabiniere e, fingendo di avere a disposizione altri oggetti di valore, lo hanno convinto a far tornare il presunto perito. Poco dopo, l’uomo si è ripresentato a casa dell’anziano, dove è stato riconosciuto dagli agenti: alla loro vista ha tentato di scappare a piedi tra le vie circostanti, attraversando la strada e muovendosi tra le auto in transito. Un breve inseguimento al termine del quale è stato bloccato dagli agenti.

Privo di documenti, l’uomo è stato accompagnato in questura per l’identificazione e denunciato in stato di libertà per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.