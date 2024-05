Bergamo, in via Spino spunta un parking da 723 posti. Il mercato? Al coperto

Nei rendering c’è la scritta «Bergamo Gate», bozza d’intitolazione per il futuro parcheggio di attestamento da 723 posti che al piano terra ospiterà il mercato di via Spino, piazza del lunedì destinata, con questo progetto, a diventare coperta. Il piano è in fase di pre-fattibilità e, dice chiaro l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla, «i soldi sono ancora da trovare, la prima stima è di 9 milioni di euro. Siamo in scadenza di amministrazione, è un progetto che quindi lasciamo alla prossima Giunta».

Da dove nasce l’idea del progetto

L’idea di realizzare un grande parcheggio di attestamento nell’area con affaccio su via Autostrada, dove dal 2020 ha traslocato una parte dello storico mercato della Malpensata, era già accennata nell’ultimo Pop, il Piano delle opere pubbliche approvato dalla Giunta Gori. Non nel documento principale, dove le opere sono coperte da finanziamenti, ma nell’allegato «A», elenco di desiderata in attesa di risorse per essere realizzate. «Questa proposta è stata elaborata dall’architetto Botticini (Camillo, dello studio Arw, ndr), noto a livello nazionale – rileva Brembilla –. Si tratta di 723 posti auto suddivisi su tre piani per 177 posti a piano, a cui si aggiunge il piano terra, con 192 posti. Questo sarà più alto, circa 4 metri e mezzo, perché al mercato serve spazio e luce. Sono sicuro che il mercato guadagnerà anche in termini di attrattività, si potrà passeggiare e fare la spesa anche quando piove. Al piano terra è previsto anche un piccolo bar, utile in attesa dell’autobus che collegherà il parcheggio e il mercato con il centro città. Sono previsti anche posti per i bus (al momento qui sostano quelli dei tifosi in occasione delle partite, ndr) – continua l’assessore –. Sarà possibile parcheggiare sul tetto, la copertura è prevista in due “ali” con pannelli solari. Passando da via Autostrada non si vedranno le auto, è prevista una copertura “vedo non vedo” in lamiera, per garantire visibilità. Sarà molto illuminato, perché non si deve aver paura di parcheggiare la sera».

Un progetto pensato per la prossima Giunta

Alla prossima amministrazione toccherà decidere se prevedere una navetta ad hoc o una nuova fermata di una linea ordinaria Atb. Da stabilire anche la modalità di realizzazione dell’opera: «In project financing il costo della sosta è destinato ad alzarsi, ma potrà essere il Comune di Bergamo a realizzarlo» accenna Brembilla. «Il parcheggio sarà gratuito o offrirà formule di abbinamento con il trasporto pubblico locale molto convenienti, il modello è quello del “park and ride” – entra nel merito l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni –. Questo tipo di costruzione è più accessibile del parcheggio sotterraneo ed avendo davanti l’edificio di via Autostrada rispetta comunque i coni ottici. Sarà alto tra gli 11 e i 13 metri (in base alla pendenza del terreno, ndr)».

I tempi e le prossime tappe sono ancora da stabilire, «sono valutazioni che farà la prossima amministrazione – ribadisce Zenoni –. Questa è la presentazione di un’evoluzione progettuale che era stata discussa in sede di Piano delle opere. L’idea è prendere un’area già urbanizzata in una posizione accessibile. Il parcheggio di via Spino già funziona molto bene come interscambio verso l’esterno, con il car pooling verso Milano o Brescia. Con questo progetto si passa dagli attuali 200 posti a 723, come il parcheggio di piazza della Libertà, una dotazione significativa».

La reazione degli ambulanti