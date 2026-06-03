Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 03 Giugno 2026

Beschi su Papa Giovanni: «Il suo è stato un servizio alla pace, al bene comune, alla dignità e alla sicurezza sociale»

LA CELEBRAZIONE. A Sotto il Monte, mercoledì 3 giugno, la Messa in ricordo del Santo a 63 anni dalla morte.

Lettura meno di un minuto.
Monica Gherardi
Monica Gherardi
Beschi su Papa Giovanni: «Il suo è stato un servizio alla pace, al bene comune, alla dignità e alla sicurezza sociale»
Il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi a Sotto il Monte mercoledì 3 giugno ha presieduto la Messa per il 63esimo anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII, tra le mani il pastorale del Cardinale Loris Capovilla
(Foto di Colleoni)

Sotto il Monte

Molte persone hanno partecipato alla Messa celebrata al Santuario di Sotto il Monte per il 63esimo anniversario della morte Papa Giovanni, tra loro anche una quindicina di sacerdoti, alcuni sindaci e varie autorità del territorio. Nella Messa presieduta dal Vescovo di Bergamo Francesco Beschi, il parroco di Sotto il Monte, don Giulio Albani, ha sottolineato «la devozione dei bergamaschi per il Santo che ci ha insegnato a sperare».

Le parole del Vescovo

Monsignor Francesco Beschi ha ricordato il Santo con la metafora del pastore che pasce il suo gregge: «Pascere significa nutrire, guidare, tenere uniti. Significa servire, questo è quanto Papa Giovanni XXIII ci ha testimoniato. Il suo è stato un servizio alla pace, al bene comune, alla dignità e alla sicurezza sociale».

Il Vescovo ha ricordato anche il decimo anniversario della morte del Cardinale Loris Capovilla che fu segretario di Papa Roncalli e proprio Beschi ha portato durante la celebrazioneil Pastorale che fu di Capovilla.

Beschi su Papa Giovanni: «Il suo è stato un servizio alla pace, al bene comune, alla dignità e alla sicurezza sociale»
Il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi a Sotto il Monte mercoledì 3 giugno ha presieduto la Messa per il 63esimo anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII
(Foto di Colleoni)

La Messa celebrata dai preti novelli

Nel pomeriggio di mercoledì nel Santuario di Sotto il Monte hanno celebrato la Messa i due sacerdoti novelli ordinati sabato scorso in Cattedrale proprio dal Vescovo Beschi, don Andrea Formenti e don Federico Rossi

Beschi su Papa Giovanni: «Il suo è stato un servizio alla pace, al bene comune, alla dignità e alla sicurezza sociale»
In Santuario a Sotto il Monte, Messa celebrata dai sacerdoti novelli della Diocesi di Bergamo, don Andrea Formenti e don Federico Rossi
(Foto di Michele Maraviglia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Papa
Leader religiosi
Riti
Evento religioso
Religioni, Fedi
papa giovanni xxiii
Giulio Albani
Francesco Beschi