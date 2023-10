BgBs in vetrina, ecco tutte foto del concorso. Tra pochi giorni i vincitori - Le gallery

Un mese di allestimenti, colori, scritte ed idee. Ma anche foto e reel che ancora in questi giorni sono pubblicati sui social de L’Eco di Bergamo e condivisi dal Distretto del commercio e dalle varie associazioni del territori nonché dai commercianti stessi. Nei prossimi giorni la giuria si riunirà per decidere i tre vincitori della vetrina più bella e nel frattempo ecco qui le foto, divise per le quattro macro aree che hanno aderito al progetto. La giuria decreterà il vincitore dalle foto originali, in formato ”maxi”: qui spesso anche solo dei dettagli, con il nome di tutti i partecipanti.