Bici versione extra-large: a Bergamo tre cargo e-bike

Nuove e-bike versione cargo

«Un primo premio figlio delle molte iniziative che la città ha messo in campo nei mesi scorsi per favorire l’utilizzo della bicicletta, con campagne di comunicazione ad hoc, agevolazioni, nuove infrastrutture e una sostanziale attenzione ai temi legati alla mobilità sostenibile» spiega il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. «Molto successo ha ottenuto pin bike, l’iniziativa che premia coloro che vanno in bicicletta per spostarsi in città con rimborsi chilometrici fino a massimo 2 euro al giorno e 30 euro al mese, ma non solo: basti pensare al nuovo servizio di bike sharing BiGi – sviluppato con NextBike -, il portale bergamoinbicicletta.it, alla campagna di affissioni dedicata all’uso delle due ruote, ma anche all’iniziativa BiCity, all’interno della quale si è sviluppato il modello di gestione della nuova velo-stazione, l’arrivo di BikeBox in città, una soluzione che ha seguito la posa di nuove 80 rastrelliere in città. Anche per quel che riguarda le piste ciclabili, Bergamo sta lavorando con impegno: sono in fase di completamento i collegamenti tra il Kilometro Rosso e il quartiere di Colognola e la passerella ciclopedonale che scavalca la circonvallazione collegando Colognola al quartiere di San Tomaso de’ Calvi, mentre proprio due giorni fa abbiamo aperto quella che unisce Borgo Palazzo con Celadina e Gorle. Completato invece il tratto ciclabile del percorso est ovest, con la nuova pista a collegare Curno e Treviolo all’ospedale Papa Giovanni XXIII e, da qui, alla rete ciclabile cittadina. Le bici cargo che riceviamo oggi ci aiuteranno a sviluppare nuovi modelli di trasporto in ambito comunale, migliorando l’accesso alle estese ZTL che esistono in città, con un’ulteriore riduzione delle emissioni di CO2».