Binario 2, tutti a bordo: la Freccia Orobica è ripartita per la Riviera - Foto e video

Pronti, via. La Freccia Orobica, lo storico treno delle vacanze dei bergamaschi sulla Riviera adriatica, che ora si chiama «Orobic line», è ripartita domenica mattina alle 7,28 (solo un minuto di ritardo sulla tabella di marcia) dal Binario 2 della stazione di Bergamo, portando avanti una tradizione iniziata più di cinquant’anni fa. Al via c’erano passeggeri di tutte le età: giovani, nonni, famiglie. Tra loro c’erano habitué che già in passato avevano utilizzato la linea estiva per raggiungere la Riviera, ma anche viaggiatori al loro primo viaggio sulla Freccia. Ecco le immagini della partenza.