Birilli si o no a Pontesecco: a giorni la decisione

Avrebbero dovuto mandare in pensione i semafori, a partire da quello alla confluenza della circonvallazione in via Ruggeri da Stabello, e i birilli che da anni venivano posizionati per raddoppiare temporaneamente la corsia verso Bergamo, agevolando così l’ingresso dei mezzi in arrivo dalla Valle Brembana. Ma per ora la situazione al nodo di Pontesecco non s’è ancora sciolta, con le due nuove rotatorie, frutto di un cantiere da 3,4 milioni di euro, che non stanno ottenendo i risultati sperati.