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Cronaca / Bergamo Città Martedì 14 Luglio 2026

Blackout Bergamo, guasto riparato: rete elettrica tornata alla normalità

I LAVORI. Conclusi nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 luglio gli interventi di E-Distribuzione: rimossi tutti i generatori, riparati due giunti danneggiati dal caldo estremo. Nessuna utenza è più senza corrente e resta il monitoraggio sulla rete del centro di Bergamo.

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Blackout Bergamo, guasto riparato: rete elettrica tornata alla normalità

È tornata completamente alla normalità la situazione della rete elettrica nel centro di Bergamo dopo il blackout che nel pomeriggio di lunedì 13 luglio aveva lasciato senza corrente circa 1.600 utenze per diverse ore. Alle 5 di questa mattina, martedì 14 luglio, E-Distribuzione ha completato tutte le operazioni di ripristino: sono stati rimossi tutti i generatori temporanei installati durante l’emergenza e la rete è tornata al suo assetto ordinario.

Blackout Bergamo, guasto riparato: rete elettrica tornata alla normalità
Blackout in centro città nella foto: il cantiere E-distribuzione in viale Roma
(Foto di Sergio Agazzi)

Già intorno alle 3 della notte erano iniziate le operazioni di smontaggio delle apparecchiature di emergenza e, dalle 5, non risultavano più utenze alimentate dai generatori, fa sapere E-Distribuzione. Attualmente non si registrano interruzioni del servizio.

Guasto riparato dopo un intervento senza sosta

Per risolvere l’emergenza sono state impegnate circa 30 persone, tra tecnici di E-Distribuzione e personale di un’impresa specializzata, che hanno lavorato senza interruzione fino al completo ripristino della rete. Nel corso dell’intervento sono stati installati e successivamente rimossi i generatori mobili che hanno consentito di alimentare temporaneamente le utenze interessate, mentre i tecnici hanno eseguito la riparazione definitiva del guasto.

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L’origine del blackout è stata individuata in un guasto a un giunto della rete elettrica, provocato dalle temperature eccezionalmente elevate di questi giorni, considerate una causa di forza maggiore. Si tratta della stessa spiegazione già fornita dall’azienda nelle ore successive al disservizio: il caldo estremo compromette la normale dispersione del calore delle linee interrate, aumentando il rischio di guasti accidentali. Nel dettaglio, sono stati effettuati due interventi di riparazione dei giunti, uno in viale Roma e uno nell’area compresa tra piazza San Marco e via Verdi.

Massima attenzione sulla rete del centro

Nonostante il ripristino completo del servizio, E-Distribuzione fa sapere che l’attenzione resta massima. I tecnici continueranno infatti a monitorare con particolare attenzione la rete elettrica del centro di Bergamo, messa a dura prova dalle elevate temperature e dai carichi eccezionali registrati nelle ultime settimane.

Cosa è successo lunedì

Il blackout si era verificato nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, quando dalle 15 circa un guasto aveva lasciato senza elettricità circa 1.600 clienti nel centro cittadino per circa sei ore. Le zone maggiormente interessate erano il Sentierone, la parte bassa di via Locatelli e un tratto di via Tasso, con disservizi a macchia di leopardo anche in altre aree del centro.

Il problema aveva causato notevoli disagi a residenti, commercianti e attività pubbliche. Bar, ristoranti, gelaterie e negozi si erano trovati senza energia elettrica, con frigoriferi spenti, aria condizionata fuori uso e impossibilità di utilizzare i terminali Pos per i pagamenti elettronici. Anche alcuni semafori erano rimasti spenti, rendendo necessario l’intervento della Polizia locale per regolare il traffico. Si tratta del secondo episodio importante nel giro di poche settimane, dopo il blackout che aveva interessato il centro cittadino a fine giugno.

Il piano per rendere la rete più resiliente

L’episodio riporta l’attenzione sul piano «Bergamo Resiliente 2026-2027», il programma di E-Distribuzione che prevede un investimento di 4,5 milioni di euro per ammodernare la rete elettrica cittadina. Il progetto comprende la sostituzione di 114 tratte di cavi in media tensione, per circa 28 chilometri complessivi, con infrastrutture di nuova generazione pensate per resistere meglio agli eventi meteorologici estremi e ai crescenti carichi della rete.

Con il completamento delle riparazioni e la rimozione dei generatori, la situazione è ora tornata alla normalità, mentre prosegue il monitoraggio della rete per prevenire nuovi disservizi durante questa fase di caldo eccezionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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