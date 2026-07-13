Un altro blackout in centro a Bergamo: «Causato dal caldo»

Un nuovo blackout ha colpito il centro di Bergamo nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, a partire dalle ore 15, in particolare il Sentierone, la parte bassa di via Locatelli e un tratto di via Tasso. Problemi a «macchia di leopardo» anche in altri punti del cuore della città. Un guasto «causato dalle eccezionali ondate di calore che stanno colpendo gran parte del territorio nazionale e dell’Europa», spiega E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione : «Il guasto è isolato al centro di Bergamo, i tecnici stanno lavorando senza sosta per ripristinare l’assetto della rete con due power station e altri generatori localizzati». Disagi per attività commerciali, lavoratori e residenti, soprattutto per i cittadini più fragili.