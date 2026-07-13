Un altro blackout in centro a Bergamo: «Causato dal caldo»
IL CASO. Disagi nel cuore della città, soprattutto sul Sentierone, nella parte bassa di via Locatelli e in un tratto di via Tasso, dalle 15 di lunedì 13 luglio. Al lavoro i tecnici di E-Distribuzione.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Un nuovo blackout ha colpito il centro di Bergamo nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, a partire dalle ore 15, in particolare il Sentierone, la parte bassa di via Locatelli e un tratto di via Tasso. Problemi a «macchia di leopardo» anche in altri punti del cuore della città. Un guasto «causato dalle eccezionali ondate di calore che stanno colpendo gran parte del territorio nazionale e dell’Europa», spiega E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione : «Il guasto è isolato al centro di Bergamo, i tecnici stanno lavorando senza sosta per ripristinare l’assetto della rete con due power station e altri generatori localizzati». Disagi per attività commerciali, lavoratori e residenti, soprattutto per i cittadini più fragili.
Bar e ristoranti si trovano senza la possibilità di utilizzare la maggior parte delle strumentazioni, con il rischio di veder andare a male i prodotti a causa dei frigoriferi spenti. Difficoltà anche per i negozi, senza aria condizionata in un pomeriggio contraddistinto dall’afa e impossibilitati ad accettare pagamenti elettronici. Spenti anche i semafori, con gli incroci presidiati dagli agenti della polizia locale per evitare incidenti.
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