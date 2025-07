Blackout, disagi per 5mila utenti. «Indennizzi automatici in bolletta»

Sono state fra le 4 e le 5mila le persone che, fra lunedì notte e martedì pomeriggio 8 luglio, a causa del maltempo, hanno dovuto affrontare problemi di fornitura elettrica. I principali disagi, in base alle indicazioni di E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione) si sono avuti nei comuni di Bergamo, Sorisole, Almenno San Bartolomeo, Calusco d’Adda (specialmente nella frazione di Baccanello), Algua, Alzano Lombardo e Cenate Sotto. Ed è sempre qui che sono state registrate anche le interruzioni di elettricità più lunghe, in alcuni casi arrivate fino a 18 ore, per le quali sono previsti degli indennizzi automatici in bolletta.

i Comuni più colpiti: Bergamo, Sorisole, Almenno San Bartolomeo, Calusco d’Adda (specialmente nella frazione di Baccanello), Algua, Alzano Lombardo e Cenate Sotto

Le cause del black out

Tutto è stato causato dagli alberi abbattuti dal vento che, cadendo, hanno danneggiato le linee elettriche aeree. Già da lunedì notte i tecnici di E-Distribuzione (che durante la fase di emergenza, per aggiornamenti puntuali della situazione, si è sempre mantenuta in contatto con la Prefettura di Bergamo, la Protezione civile regionale e i Comuni interessati), si sono messi all’opera per riportare l’elettricità. Lo hanno fatto sia da remoto, rialimentando la rete di parte della clientela attraverso manovre telecomandate effettuate dal Centro operativo di Brescia, sia recandosi sul posto. Operazione più facile a dirsi che a farsi.

«Gli interventi sul posto, infatti – affermano dalla società –, in particolar modo in Val Seriana, si sono rivelati complessi a causa degli alberi caduti che hanno anche bloccato le vie d’accesso ai luoghi dove era necessario intervenire».

Nelle zone della Bergamasca dove sono stati registrati i maggiori disagi, l’intervento di E-Distribuzione è risultato necessario soprattutto sulla linea di media tensione. Non sono però mancate segnalazioni di guasti puntuali sulla linea di bassa tensione che la società è riuscita a risolvere facendo intervenire apposite task force. Alla fine tutti i disagi sono rientrati nel tardo pomeriggio. A quanto risulta, gli ultimi problemi sono stati risolti fra Sorisole e Ponteranica intorno alle 17. E, poco più tardi, a Bergamo in zona San Vigilio.

Disagi e indennizzi

Gli indennizzi vengono erogati dal fornitore di energia elettrica in bolletta, senza bisogno di richiesta specifica da parte del cliente. L’importo e le modalità di erogazione sono stabiliti da Area (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)» Le interruzioni di elettricità hanno inevitabilmente causato pesanti disagi a molti utenti. A tal proposito E-Distribuzione fa sapere che «In caso di interruzioni prolungate della corrente elettrica, sono previsti indennizzi automatici per i clienti. Questi indennizzi vengono erogati dal fornitore di energia elettrica in bolletta, senza bisogno di richiesta specifica da parte del cliente. L’importo e le modalità di erogazione sono stabiliti da Area (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)».