Bergamo e l’emergenza maltempo, i cittadini possono segnalare i disagi - Ecco come fare

La Protezione civile in azione

Cinque persone evacuate a Valtesse

Le segnalazioni dei cittadini a un call center

Le operazioni di bonifica

Di seguito l’elenco degli interventi

Le operazioni gestite da polizia locale e dalla Protezione civile nella notte tra il 7 e 8 luglio

- Via Broseta: caduta alberi, ore 21:29

- Via Cesare Correnti: ore 21:31

- Viale Papa Giovanni XXIII: caduta alberi ore 21:31

- Via XXIV Maggio: caduta ramo sulla sede stradale, ore 21:32 – Avvisati VVF, richiesto intervento per cavo della pubblica illuminazione sulla sede stradale

- Circonvallazione Valli: albero su sede stradale, ore 01:59

- Via Broseta (dist. Esso), via dei Caniana (Ist. L. da Vinci), Porta San Giacomo, Via Baioni, Via Monte del Bosco, Viale Statuto (zona piscine), Via Briantea, Via Ghirardelli n. 27, Corpo Italiano di Liberazione: caduta alberi, ore 21:50

- Via Orio: transenne cantiere sulla sede stradale, ore 21:57 – Intervento ATB

- Via Zanica: transenne cantiere divelte, ore 22:13

- Via Statuto (altezza piscine): pianta caduta, tagliata parte della pianta – Avvisata ditta pubblica illuminazione per palo luce abbattuto, ore 22:30

- Via Corridoni 37: pianta caduta e gruppo esterno climatizzatore pericolante, ore 22:40

- Via Martiri di Cefalonia 3: ausilio VVF per cittadino in difficoltà con finestra danneggiata, ore 22:49

- Via Coghetti (presso sede del Comando): danneggiato riparo cane cinofilo

- Via Azzano: palo della pubblica illuminazione semi divelto, appoggiato su impianto semaforico, ore 23:12

- Circonvallazione Fabriciano: pianta sulla sede stradale, ore 23:16

- Via San Giovanni: albero del parco abbattuto sulla sede stradale, ore 23:35

- Via Ponte Pietra: pannello su sede stradale, ore 23:37

- Via Stezzano (altezza Kilometro Rosso): pianta abbattuta, ore 23:52

- Via Paglia: pianta abbattuta, ore 23:53

- Via Cesare Baioni: pianta caduta su auto privata, ore 23:56

- Via Mario Piacentini: piante abbattute sulla sede stradale, ore 00:02

- Via Baioni: pianta caduta, ore 00:08

- Via Briantea: pianta abbattuta, ore 02:22

- Viale delle Mura: cavo elettrico a terra – transito veicolare interdetto, ore 00:26. Durante la notte l’intervento della ditta è stato più volte sollecitato. Alle ore 09:30 l’intervento che alle 10.54 è stato risolto.

- Piazza Duomo: cavo della pubblica illuminazione staccato, ore 00:27

- Via Amighetti: piante abbattute, ore 00:32- Via Gambirasio: piante abbattute, ore 00:34

- Via Betty Ambiveri: piante abbattute, ore 00:37

- Viale Legionari in Polonia: piante abbattute, ore 00:38

- Via Cesare Battisti: pianta su marciapiede, ore 00:54

- Via Galimberti: pianta sulla sede stradale, ore 00:55

- Circonvallazione Mugazzone: ramo sulla sede stradale, ore 00:57

- Via Gabriele Rosa (altezza sovrappasso Boccaleone): caduta ramo su marciapiede, rami da tagliare sulla sede stradale, ore 01:18

- Via Ghirardelli: albero caduto su due veicoli e su un terrazzo, ore 01:25

- Piazza OMS: ramo caduto sulla sede stradale (ingresso Pronto Soccorso), ore 01:28

- Via San Lorenzo: rami in mezzo alla strada (Via Fara e Via San Lorenzo), ore 01:32

- Viale Giulio Cesare 31: rami sulla sede stradale, ore 01:45

- Via Raboni 2: pianta caduta da proprietà privata su parte della carreggiata, ore 01:54

- Viale Pirovano: alberi caduti nel parcheggio, ore 02:15

- Via Codussi: auto danneggiata da ramo caduto, ore 02:51

- Via Vacha/Via Uccelli: immobile comunale con tetto scoperchiato– tre famiglie collocate in albergo, ore 02:59

- Via Gasparini: transenne divelte, ore 03:27

- Via Celestini: albero abbattuto, ore 04:04.