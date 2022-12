Blitz contro la ’Ndrangheta, arresti in tutta Italia: indagini anche nella Bergamasca - Video

I Carabinieri e la Guardia di Finanza stanno eseguendo in varie regioni una misura cautelare in due operazioni congiunte contro la ’ndrangheta. I militari del Gruppo di Gioia Tauro (Reggio Calabria) 65 arresti - 47 in carcere, 16 ai domiciliari - e due obblighi di dimora; i Ros di Brescia, insieme al Servizio centrale d’investigazione sulla criminalità organizzata e al Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brescia della Guardia di Finanza, 13 arresti - 12 in carcere, uno ai domiciliari -. Le cosche colpite sono i Bellocco di Rosarno, gli Spada di Ostia (due destinatari di misura), i Lamari-Larosa-Pesce della piana di Gioia Tauro. Per la parte di Brescia è scattato anche il sequestro preventivo di imprese, beni immobili, quote societarie per un valore di circa 4 milioni.