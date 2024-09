Blue tongue, Ats allarga le restrizioni a 189 comuni della Bergamasca

Nella giornata di sabato 7 settembre, Ats Bergamo ha comunicato l’allargamento delle restrizioni a causa dei focolai di Blue tongue, che adesso riguardano 189 comuni. Questo perché nell’ultima settimana i controlli hanno riscontrato ulteriori positività in allevamenti ovini e bovini. Si ricorda, in ogni caso, che la Blue tongue non costituisce pericolo per l’uomo e che gli alimenti di origine animale sono sicuri.