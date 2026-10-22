Boccaleone, spaccata notturna all’oratorio: sono più i danni che il bottino

Hanno sfondato la porta del bar dell’ oratorio di Boccaleone sotto il portico, prima tentando con un piede di porco ma senza riuscirci. Il serramento, infatti, è blindato: i ladri per fare un buco nel vetro hanno utilizzato un porta ombrelloni di cemento che si trovava poco distante, lo hanno fatto rotolare e l’hanno usato come ariete per spaccare il vetro. Si sono anche fatti male nella manovra, perchè a terra sono state trovate alcune gocce di sangue.

La scoperta dei volontari

I ladri sono entrati in azione tra le 23.30 di martedì 20 ottobre, quando sono uscite le ultime persone dall’oratorio, e le 8 di mercoledì, quando il furto è stato scoperto dai volontari che sono arrivati per fare le pulizie. Dopo aver scavalcato i cancelli e sfondato la porta, hanno portato via l’incasso della giornata e alcuni spiccioli nel cassetto del bar, per un totale di circa 100-150 euro. Hanno rubato anche qualche cioccolatino e patatine e se ne sono andati senza lasciare traccia. Dopo la chiamata di mercoledì mattina al Nue 112 sono intervenuti gli agenti delle Volanti e quelli della Scientifica della questura che hanno repertato le tracce di sangue.