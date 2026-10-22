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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 22 Ottobre 2026

Boccaleone, spaccata notturna all’oratorio: sono più i danni che il bottino

IL FURTO. I ladri hanno usato un porta ombrelloni di cemento come ariete per entrare nel bar. Trovate tracce di sangue, danni per 5mila euro. Bottino da poco più di 150 euro.

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Boccaleone, spaccata notturna all’oratorio: sono più i danni che il bottino
La polizia è intervenuta all’oratorio di Boccaleone per un furto al bar

Bergamo

Hanno sfondato la porta del bar dell’oratorio di Boccaleone sotto il portico, prima tentando con un piede di porco ma senza riuscirci. Il serramento, infatti, è blindato: i ladri per fare un buco nel vetro hanno utilizzato un porta ombrelloni di cemento che si trovava poco distante, lo hanno fatto rotolare e l’hanno usato come ariete per spaccare il vetro. Si sono anche fatti male nella manovra, perchè a terra sono state trovate alcune gocce di sangue.

La scoperta dei volontari

I ladri sono entrati in azione tra le 23.30 di martedì 20 ottobre, quando sono uscite le ultime persone dall’oratorio, e le 8 di mercoledì, quando il furto è stato scoperto dai volontari che sono arrivati per fare le pulizie. Dopo aver scavalcato i cancelli e sfondato la porta, hanno portato via l’incasso della giornata e alcuni spiccioli nel cassetto del bar, per un totale di circa 100-150 euro. Hanno rubato anche qualche cioccolatino e patatine e se ne sono andati senza lasciare traccia. Dopo la chiamata di mercoledì mattina al Nue 112 sono intervenuti gli agenti delle Volanti e quelli della Scientifica della questura che hanno repertato le tracce di sangue.

I danni ingenti alla porta d’ingresso

Il danno è ben più grave del bottino: per sostituire il serramento blindato occorreranno 4-5mila euro. Non ci sono telecamere all’oratorio ma ce ne sono nelle vie intorno, utili agli investigatori per risalire agli autori. Il sospetto è che si tratti di qualcuno che conosce l’oratorio: sapevano bene dove trovare l’incasso, nascosto sotto il bancone, e non hanno messo il resto a soqquadro.

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