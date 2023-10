Bocciature al 14% in prima superiore. I presidi: «Lavorare sull’orientamento »

Calo demografico e dispersione. Sono i mali della scuola orobica, che perde progressivamente studenti . «In Bergamasca tra giugno e settembre abbiamo avuto un 14% di bocciati in prima superiore (a fronte di una media nazionale dell’8%, ndr) – ha spiegato in un recente incontro pubblico il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale,Vincenzo Cubelli – Un dato che potrebbe essere indicativo di scelte sbagliate, o di difficoltà nel passaggio dalle scuole medie alle superiori».

La posizione dei presidi

Sull’orientamento bisogna lavorare, confermano i presidi orobici, che sottolineano come, negli anni, una riduzione del tasso di abbandono scolastico ci sia stata. «Consideriamo che questo 14% è frutto di una media tra le bocciature nei licei, più basse, e quelle negli istituti tecnici e professionali, più alte – premette Gloria Farisé, dirigente scolastica del liceo linguistico Falcone e presidente provinciale dell’Associazione nazionale presidi – Tra qualche anno potremmo capiremo se tutor e orientatori funzionano. Certo – riconosce la professoressa Farisé – serve un orientamento serio, dalle medie alle superiori». Il Ministero dell’Istruzione ha destinato fondi del Pnrr per progetti di contrasto alla dispersione e istituti come il Pesenti, il Caniana e il Vittorio Emanuele hanno avviato sperimentazioni per ridurre gli abbandoni nel primo biennio. «Serve anche un nuovo modo di fare didattica – sottolinea la presidente dell’Anp – , più interattiva e personalizzata, più legata ai bisogni dei singoli studenti, e incompatibile con le classi numerose, di 27 o 30 allievi».