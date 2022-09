Bollette, per l’ospedale l’aumento è di 5 milioni

Alcuni milioni di euro in più per ogni ospedale . Il caro-bollette ricade anche sul sistema sanitario, e con cifre ovviamente pesanti. Perché gli ospedali sono imprese energivore, peraltro senza alternative: al netto di qualche accorgimento e di qualche efficientamento, non si può certo ridurre la componente principale , quella legata alle apparecchiature e alla cura e assistenza dei degenti. Sommando tutte le strutture pubbliche e private, verosimilmente si è nell’ordine di rincari annui di almeno un paio di decine di milioni di euro. Anche per questo si potenzia il risparmio energetico e il ricorso a fonti di «autoproduzione», a partire dal fotovoltaico.