Bonus trasporti, al via da giovedì le richieste on line per i 60 euro

L’appuntamento è dalle 8 di giovedì sul sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it per dare la caccia al bonus destinato a chi abbia un reddito sotto i 35mila euro. Una misura introdotta nei mesi scorsi dal governo per attenuare da un lato la pressione dei costi sulle famiglie in un momento difficile e dall’altro spostare quote di passeggeri dal trasporto privato a quello pubblico. Le richieste di bonus possono essere effettuate esclusivamente on line accedendo con la propria identità digitale: carta d’identità elettronica o Spid con livello di sicurezza 2. Quello che alla normale user e password aggiunge un ulteriore elemento di sicurezza, come un codice temporaneo o una notifica da validare sullo smartphone. Non sono previste modalità d’accesso alternative a quelle indicate. L’accesso alla piattaforma è regolato da un sistema di coda automatico: le erogazioni seguono l’ordine di arrivo delle domande.