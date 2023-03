Borgo Palazzo, cade nel Morla per recuperare lo zaino e resta ferito: portato in salvo dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco della Centrale di Bergamo e il nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) sono intervenuti insieme ai mezzi del soccorso sanitario Areu e alla Polizia di Stato per soccorrere un uomo caduto nel torrente Morla. L’allarme è scattato verso le 15,30 di venerdì 31 marzo in via Borgo Palazzo: secondo una prima ricostruzione, l’uomo – un cittadino straniero di circa sessant’anni – sarebbe scivolato mentre scendeva le scalette del ponte per recuperare lo zaino che poco prima gli era caduto nel torrente.