Borgo Santa Caterina, i fuochi visti dal drone - Foto e video

Foto e video per rivivere lo spettacolo dei fuochi d’artificio andato in scena giovedì 17 agosto al Campo Utili di Bergamo, in occasione della Festa dell’Apparizione di Borgo Santa Caterina. Le suggestive immagini sono state realizzate da Riccardo Belotti e Mattia Rota Graziosi.

Il tramonto, accompagnato da un cielo dorato, ha fatto da preludio ai tradizionali fuochi d’artificio. Il meteo ha tenuto tutti con il fiato sospeso, come peraltro è accaduto lo scorso anno. Allora il cielo sopra Bergamo era tornato ad illuminarsi a distanza di due anni dall’ultima volta, dopo una sospensione forzata causata dalla tragica pandemia. Le nuvole nere e minacciose, che in serata hanno iniziato a volteggiare sul capoluogo, hanno portato solo una debole pioggia, di fatto inchinandosi allo spettacolo pirotecnico.

La fanfara alpina di Azzano San Paolo ha accompagnato la folla, radunata nel Borgo d’Oro, percorrendo il tratto che unisce il Santuario dell’Addolorata al Campo Utili, vera novità per il 2023. La nuova location è stata individuata, in collaborazione con il Comune di Bergamo, l’assessorato allo Sport e Bergamo Infrastrutture, in sostituzione dello stadio, oggetto di lavori di ristrutturazione che ne hanno impedito l’utilizzo. Via Baioni e l’area antistante sono state rese pedonali per accogliere al meglio tutta la gente confluita per assistere allo spettacolo.