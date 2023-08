Borgo Santa Caterina, stasera la tradizione cena in strada. Giovedì sera i fuochi d’artificio

Sono stati distribuiti ben 340 biglietti di prenotazione e non è più possibile richiederne altri. La cena, che è una tradizione consolidata, si inserisce nelle celebrazioni per il 421° anniversario dell’Apparizione: a mezzogiorno del 18 agosto 1602, una stella apparsa nel cielo emanò tre raggi luminosi su un affresco dell’Addolorata da tempo deteriorato, poi collocato in santuario, reintegrandolo nella bellezza originaria.