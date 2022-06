Bosatelli, sul feretro chiuso il cappello da alpino. I funerali giovedì alle 9.30 in Duomo

È voluto tornare a casa per l’ultima volta, Domenico Bosatelli , nella sede operativa di Chorus Life, la sua ultima intuizione, che da tempo era diventata il suo quartier generale. Da martedì mattina in tanti, tra amici, colleghi, dipendenti e rappresentanti delle istituzioni, hanno voluto tributare un ultimo saluto al fondatore della Gewiss alla camera ardente allestita al Palazzo del Monte di viale Vittorio Emanuele . Sul feretro chiuso, per sua espressa volontà, il cappello da alpino in ricordo del servizio militare svolto tra Merano e Bressanone, altro simbolo della sua «bergamaschità» e dello spirito altruista che ha sempre contraddistinto la sua vita . Alle spalle, le immagini della sua azienda, dei suoi incontri e dei suoi affetti; a fianco il plastico di quella città del futuro che Domenico Bosatelli non ha fatto a tempo a vedere realizzata.