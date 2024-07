«Botteghe di Borgo Palazzo» vince un bando e assolda vigilanti contro i furti

Mettere in campo azioni di deterrenza per contribuire alla sicurezza del quartiere. È il principale obiettivo del servizio di vigilanza attivato in Borgo Palazzo a partire dallo scorso lunedì dall’associazione «Le Botteghe di Borgo Palazzo» e gestito da Sorveglianza Italiana, in seguito alle risorse ottenute dal bando Sicurezza del Comune di Bergamo. «Siamo riusciti a partecipare al bando ottenendo un fondo di 5mila euro – spiega il presidente delle Botteghe di Borgo Palazzo, Domenico Giordano – e, aggiungendo anche nostre risorse, abbiamo deciso di attivare questo servizio che durerà un anno: avremo tutto il tempo utile per sperimentarlo e, passato un anno, potremo fare un bilancio dell’intervento» . Servizio che spiega più nel dettaglio l’ispettore di Sorveglianza Italiana, Piero Montepaone . «Le guardie particolari giurate (Gpg) effettueranno un servizio ispettivo del borgo nelle ore diurne, serali e notturne. Il servizio prevede il riscontro visivo di una nostra guardia giurata con i commercianti (a rotazione) in due momenti nelle ore diurne e serali e un’ispezione notturna, in particolare nella zona di piazza S. Anna e adiacenze. Eventuali situazioni anomale di disturbo o di pericolo verranno gestite in base alle normative vigenti, anche allertando le forze dell’ordine in caso di necessità».

Furti continui

L’iniziativa nasce dopo una serie di furti e tentativi di furto che si sono verificati nell’ultimo periodo, in particolar modo in piazza Sant’Anna e nelle zone limitrofe. «Il nostro obiettivo è aiutare nel miglior modo possibile le forze dell’ordine – precisa Giordano – per fare un buon lavoro sulla sicurezza del quartiere». Proprio per questo, l’associazione intende fare anche ulteriori passi dal punto di vista della sicurezza. «Nei prossimi mesi – spiega il presidente – vorremmo organizzare una serie di conferenze formative per gli operatori della via, estendendole a tutti i residenti, in modo da informarli su come comportarsi in caso di furto o tentativi di furto e per conoscere i vari strumenti che si hanno a disposizione (come l’app della polizia di Stato Youpol e quella del Comune 1Safe, ndr)». L’associazione punta anche a costituire un gruppo di controllo del vicinato. «Vogliamo contribuire a rendere il nostro quartiere sempre più vivibile e sicuro, e questi progetti lo dimostrano», conclude Giordano.