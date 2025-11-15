Bretzel e churros e tante idee regalo: apre il Villaggio di Natale

Il Villaggio di Natale è tornato in piazzale Alpini con le caratteristiche casette in legno, ricolme di leccornie e prodotti artigianali. Tutti coloro che percorrono viale Papa Giovanni XXIII, dalla stazione verso il centro, possono respirare l’aria delle feste. Il mercatino, aperto fino al 28 dicembre, è organizzato dall’associazione Notèr de Bèrghem, in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo.

Bancarelle fino al 28 dicembre

L’offerta gastronomica vede tante riconferme: dai bretzel dolci e salati ai pizzoccheri valtellinesi, passando per i dolci ungheresi. Non mancano poi i churros, le tipiche frittelle dolci spagnole da intingere in una densa cioccolata calda ed i cannoli siciliani. Tra le novità troviamo la frutta disidratata dal Brasile e anche tanti prodotti tipici bergamaschi. Tra le idee regalo ci saranno numerosi banchi con sciarpe, guanti, berretti, borse di cuoio, calzette di lana di alpaca, bigiotteria e, per la prima volta ospite del villaggio, l’artigianato in pelle arrivato direttamente dalla Toscana, che si aggiunge alle decorazioni e ai prodotti artigianali in legno.

Il taglio del nastro

Al taglio del nastro sabato 15 novembre erano presenti l’assessore comunale Giacomo Angeloni, il direttore di Promozioni Confesercenti, Cesare Rossi, e il presidente dell’associazione Notèr de Bèrghem, Fabrizio Archetti. Tutti hanno sottolineato l’importanza di valorizzare un luogo come piazzale Alpini con iniziative frequentate non solo dai cittadini, ma anche da visitatori e turisti. Subito dopo l’apertura le casette di legno hanno subito scatenato la curiosità dei passanti, tra cui tanti studenti che ne hanno approfittato per acquisti prenatalizi e assaggi da street food.

Dal 22 novembre la pista da ghiaccio