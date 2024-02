Buono scuola, stanziati nuovi fondi per 27.888 studenti

«Un sostegno concreto alle famiglie»

Già partite le comunicazioni ai cittadini

A partire dal 7 febbraio Edenred Italia Srl (Società incaricata da Regione Lombardia) comunicherà ai beneficiari la disponibilità del Buono Scuola. Ne potranno beneficiare gli studenti residenti in Lombardia delle Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie o statali, con retta di iscrizione e frequenza. Gli studenti devono esser residenti in Lombardia, non devono aver superato i 21 anni d’età e con Isee non superiore a 40.000 euro.

Il contributo sarà utilizzabile entro il 30 giugno 2024 presso l’Istituzione in cui lo studente terminerà l’anno scolastico 2023/2024.