Bus, dal 1° settembre scattano gli aumenti. In 20 anni biglietto cresciuto del 76,4%

Un euro e 50 centesimi. Da domani scattano gli aumenti del trasporto pubblico locale: più 7,11% di media per l’area urbana e 9,97 per quella interurbana. Ma il dato che più colpisce è il biglietto urbano Atb - con validità 75 minuti - che tocca la quota, psicologica e non, di un euro e mezzo con un balzo di ben 20 centesimi rispetto all’ultimo aumento datato ormai 8 anni fa. In termini percentuali stiamo parlando di un aumento del 15,3, il più alto mai registrato negli ultimi 20 anni: di solito il ritocco era nell’ordine del 4-5,5 per cento. La scelta strategica è stata quella (evidente) di proteggere gli abbonati cercando di far pagare di più gli utenti occasionali, anche se su questo assetto ci sarà da fare dei ragionamenti: l’incertezza latente sulla situazione sanitaria e la componente (seppure in via di riduzione) dello smart working stanno producendo effetti sulle storiche proporzioni tra abbonati e occasionali.