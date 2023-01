Cacciatore morto vicino al suo capanno ai piedi del Pertus: ipotesi malore

Il cadavere di un 79enne è stato trovato a Carenno, nella zona lecchese della Valle San Martino, poco distante dal proprio capanno di caccia, in località Forcella, ai piedi del monte Tesoro e del Pertus . La vittima è Giacomo Rossi, ex dipendente del Comune, conosciutissimo in paese e in particolare nella frazione di Boccio, dove risiedeva.