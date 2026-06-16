Cade dalla moto dopo il litigio, il 21enne è in fin di vita

La ricostruzione dell’incidente

La polizia locale, coordinata dal pm Emanuele Marchisio, ha sentito sia il 57enne di Dalmine al volante dell’Audi Q6 bersagliata dal calcio del 21enne, sia il cugino di quest’ultimo, 25 anni, pure lui di origini albanesi, che abita a Bergamo ed è rimasto illeso dopo la caduta: le due versioni coincidono. E cioè, c’è stato uno screzio per questioni di viabilità e, mentre la Honda CB750 Hornet con i due cugini stava superando, il 21enne ha allungato la gamba per colpire lo specchietto dell’auto, perdendo l’equilibrio e finendo sull’asfalto, insieme alla moto e al cugino. Il pm non ha disposto il sequestro dei due mezzi perché, a parte lo specchietto, non ci sono segni di collisione che possano essere preziosi per la ricostruzione della dinamica.